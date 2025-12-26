阪神・才木浩人投手が２６日、兵庫・西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸１億２０００万円から１億３０００万増の２億５０００万円でサインした（金額は推定）。今季は２年連続シーズン２ケタとなる１２勝（６敗）を挙げ、防御率１・５５で自身初のタイトル獲得。村上と共に先発ローテ陣を引っ張り、チームを２年ぶりのリーグ優勝に導いた。「すごく球団からいい評価をしていただいた」と笑顔も見せた才木。