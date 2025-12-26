岡山県苫田郡鏡野町で観光事業を行っている（一社）鏡野観光局は２６日、「２０２６恩原高原氷紋雪合戦大会」を来年２月８日に恩原高原スキー場パノラマゲレンデで開催すると発表した。このイベントは、毎年２月に開催されていた「恩原高原氷紋まつり」に代わる新たな雪遊びイベントとして、小学生以上の全世代を対象にしたもの。貴重な冬の雪資源を活用したイベントを通じて、新たなコミュニティーの形成と交流の促進を目指