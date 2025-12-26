福島県会津若松市内のガソリンスタンド「皆川商店会津神指SS」で2025年12月19日、ガソリンが混入した灯油が販売される事故が発生した。販売した16件のうち、26日午前時点で購入者1人が特定できていないという。会津若松消防本部は、混入したガソリンの濃度は約6％と見ているが、販売した灯油を全て回収するため、Xなどで協力を呼びかけている。荷降ろしの際、誤ってガソリン約300リットルを混入消防本部によると、「皆川商店会津神