女優の福原遥（27歳）が、12月25日に放送されたバラエティ番組「ぐるぐるナインティナイン」（日本テレビ系）に出演。今年中に「ミニマリストになってみたくて」と語った。映画「楓」に出演している福原遥が、宣伝を兼ねて番組の人気企画「ゴチになります！」のゲストとして登場。福原に今年中にやっておきたいことに関する質問が出ると、福原は「ミニマリストになってみたくて」と答える。福原は服なども多く、プレゼントをもらっ