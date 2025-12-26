ことしも残すところ6日となり、新年を迎える準備が進んでいます。鹿児島市役所には大きなしめ縄が飾られました。 （記者）「お正月を前に手作りの門松の準備が進められている」 市役所の正面玄関に飾られたのは、高さおよそ2メートル、直径およそ80センチの門松です。およそ1か月かけて鹿児島市の社会福祉法人「ゆうかり学園」の利用者が準備しました。 （ゆうかり学園利用者 鶴田幹男さん）「(門松の)全部が好きでたまら