鹿児島県内は冬型が強まり、山地では雪となったところもありました。仕事納めとなった朝の表情です。 霧島・えびの高原です。標高1700メートルの韓国岳は、山肌が真っ白になりました。 大浪池の登山口です。 （登山客）「思ったより寒かったので、びっくりしている」 26日あさの最低気温は、霧島市牧之原で0.6度、溝辺で1.4度、鹿児島市で3.9度と県内11地点で真冬並みの寒さとなりました。 (レポーター)「