King & Prince・永瀬廉（26歳）が、12月25日に放送されたトーク番組「ミュージックカプセル」（テレビ東京系）に出演。King & Prince・高橋海人の第一印象について「声がめっちゃおもろかった」と語った。クリスマスのスペシャルゲストとして、King & Prince・高橋海人が登場。番組MCの永瀬廉とは14歳からの親友で、永瀬によると高橋の第一印象は「いろんな先輩、いろんな人のところに話し掛けに行ってた」「声も、後