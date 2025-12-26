女優の天海祐希（58歳）が、12月25日に放送されたトーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系）に出演。ほとんど家にいるが、「YouTubeを見たり、ゲームをしたり。推理ゲームみたいなのが好きなんですよ」と語った。劇場版「緊急取調室 THE FINAL」に出演する天海祐希と小日向文世が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。天海も小日向もほとんど家にいるそうで、小日向はぼーっとしているか「パソコンでYouTubeを見たり、メダカを愛