メインシナリオ・・・23日に8月以降支持となっていた1.3722カナダドル（以後、単位省略）から1.3730の価格帯を下に突き抜け、下値指向が強まっている。24日に7月25日以来の安値水準となる1.3665まで一時下落しており、7月23日の安値1.3576や7月3日の安値1.3557、6月16日の安値1.3540が目先の下値目標となっている。6月16日の安値1.3540を維持できないようなら、1.3500ドルの節目や昨年10月2日の安値1.3473を試す可能性がある。