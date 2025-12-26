メインシナリオ…高値圏でのもみ合いとなっている。押したところではボリンジャーバンド＋１σにサポートされて、上値を追う展開となりそうだ。その場合の最初のポイントは、12月22日の高値9.432となる。ここ抜けてくると、9.500円の節目、2015年8月7日の高値9.873などがターゲットとなりそうだ。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、転換線の9.317、12月25日の安値9.259、基準線の9.192などを試す動きとな