この年末年始は、カレンダーの関係で、長めの休みとなりそうだ。その間、映画館で、ゆっくりと新作映画を楽しむ方も多いだろう。しかし、昨今のシネコンは、アニメーションや若者向けの映画で占領されており、どうも、おとなが落ち着いて鑑賞できる映画が少ないと感じている方も多いと思う。そこで、つい見落とされがちな、しかし、おとなの鑑賞に堪えうる海外映画ベスト3を、ご紹介しよう。その前に――公開後、しばらくた