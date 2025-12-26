「スーパースター王座決定戦トライアル・ＳＧ」（川口、２７日開幕）１１月のＳＧ・日本選手権（飯塚）の優出４着でポイントを稼ぎ、３年ぶり７回目の出場を果たした早川清太郎（４３）＝伊勢崎・２９期＝が初日１１Ｒの穴候補だ。トライアル初戦の成績が不思議なほどいい。２０年１２Ｒと２１年１１Ｒが青山周平（伊勢崎）の２着、２２年の１１Ｒが鈴木圭一郎（浜松）の２着と３年連続で２着。２０、２１年は不利な６、８枠