横浜名物のシウマイがまた値上げです。崎陽軒は、シウマイなど123品目を2026年2月1日から値上げします。看板商品の「シウマイ弁当」は1070円から1180円に、「昔ながらのシウマイ 15個入」は700円から740円に引き上げるなど、値上げ幅は10円から380円になります。値上げの理由について、崎陽軒はシウマイの原料であるタマネギや干しホタテの貝柱のほか、弁当用のコメの高騰が影響したと説明しています。値上げは2025年2月にも行って