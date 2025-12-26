タレントのタモリ（80）が26日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。料理が好きになったきっかけを明かした。この日は朝何を食べたかと聞かれ、手作りし、一晩寝かせておいたという「ビーフシチュー」と答えたタモリ。料理に興味を持ったきっかけは祖母の影響だったという。自身は祖父母に育てられたが、祖父は家事を何もせず、「ばあさんが料理が得意な人で」と証言した。祖母からは小学2、3