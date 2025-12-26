高級腕時計のシェアリングサービスを運営する「トケマッチ」の元社長が、預かった高級腕時計をだまし取った疑いで逮捕されました。「トケマッチ」運営会社の元社長・福原敬済容疑者（44）ら2人は2023年、男性（30代）から預かった「ロレックス」15本をだまし取った疑いが持たれています。福原容疑者は26日、ドバイから成田空港に到着したところを逮捕されました。「トケマッチ」は、高級腕時計を所有者から預かり、借りたい人に貸