福袋を購入すると、貸し切り旅行や車庫で運転体験などができる観光列車「ひえい」（叡山電鉄提供）叡山電鉄（京都市）は26日、開業100周年を記念して観光列車「ひえい」を1日貸し切ることができる100万円の体験型福袋「まるごとひえい」を発売した。福袋での貸し切りは初めて。2026年1月12日まで叡山電車公式オンラインショップで受け付ける。応募者が多い場合は抽選となる。購入者は貸し切り旅行を楽しめるほか、車庫内で運転