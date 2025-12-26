女優の加賀まりこ（82）が、25日放送のフジテレビ系「池上彰＆加藤浩次昭和100年SP決定的映像！心に刻まれた100人」（午後6時30分）に出演。2008年に36歳で死去したタレント飯島愛さんについて話した。飯島さんはセクシー女優からタレントに転身。バラエティー番組で人気を博したほか、自叙伝の出版など多方面で活躍した。クイズ番組などで共演し、親交のあった加賀は「かわいかったね。後輩としては最高に好きな子でした」。そし