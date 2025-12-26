女優松下奈緒（40）が26日、大阪市のカンテレで26年1月5日スタートのカンテレ制作フジテレビ系新ドラマ「夫に間違いありません」（月曜午後10時）の取材会に出席した。松下演じる朝比聖子の元から、安田顕演じる夫が失踪。1カ月後に、川で事故死した遺体の所持品と身体的特徴から、聖子は「夫に間違いありません」と認めたものの、1年後に亡くなったはずの夫が現れる。確認した遺体は誰か？夫はなぜ行方不明になったのか？受け