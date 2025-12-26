２６日の東京株式市場で日経平均株価は続伸。実質の年内最終売買日で配当や優待権利取りなどの動きもあり、一時５３０円を超える上昇となったが、商いは薄く後場はやや伸び悩む展開となった。 大引けの日経平均株価は前日比３４２円６０銭高の５万０７５０円３９銭。プライム市場の売買高概算は１６億２６０５万株。売買代金概算は３兆７２８９億円となった。値上がり銘柄数は８６１と全体の約５３％、値下がり銘柄数は６７