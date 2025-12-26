日本プロサッカー選手会(JPFA)は26日、シーズンを通して活躍したJPFA会員選手を表彰する「JPFAアワード2025」のJPFAベストイレブンを発表した。最優秀選手は今月28日の表彰式で発表するという。海外組が中心となったが、J1を制した鹿島アントラーズからDF植田直通とFW鈴木優磨の2人が選出された。国内組の選出は2023年のFW大迫勇也(神戸)以来となる。以下、JPFAベストイレブンGK鈴木彩艶(パルマ/3年連続3回目)DF伊藤洋輝(バ