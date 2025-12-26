FC東京は26日、アルビレックス新潟からDF橋本健人(26)を完全移籍で獲得したと発表した。橋本は慶應義塾大から22年に山口に入団。もっとも慶大在学中から特別指定選手としてJリーグの舞台で経験を積んでいた。23年には高校時代までを過ごした横浜FCに移籍してJ1リーグを経験。23年に徳島に移籍すると、同年夏より新潟に移籍していた。身長173cm、体重68kg。利き足は左。クラブを通じ「みなさんとともに新たな景色を見るため