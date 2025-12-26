カマタマーレ讃岐は26日、大阪体育大からFW佐野竜眞が加入すると発表した。佐野は広島の瀬戸内高から大阪体育大に進学。スピードと豊富な運動量を併せ持つ選手で、今季の関西学生リーグ1部ではリーグ4位の10得点を記録。アシストでも5位対の5アシストを決めていた。クラブを通じ「幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアをこの素晴らしいクラブでスタートできることを大変嬉しく思います。いつも味方でいて