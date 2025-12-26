北海道コンサドーレ札幌は26日、サガン鳥栖からMF堀米勇輝(33)を完全移籍で獲得した。クラブを通じ「素晴らしいチームの一員となる機会を与えてくださり、感謝の気持ちでいっぱいです。サッカーと真摯に向き合い、北海道コンサドーレ札幌の勝利の為に全力で戦います」とコメントした。8クラブ目の新天地になる。2011年に甲府でキャリアをスタートさせた堀米は、熊本、愛媛、京都、千葉、山形、鳥栖に在籍。25シーズンは途中で