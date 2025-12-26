名古屋グランパスは26日、MF椎橋慧也に第1子となる男の子が誕生したと発表した。誕生日は11月26日。クラブを通じ「長い間、頑張ってくれた妻に感謝しています。これからも支え合って頑張っていきたい」とコメントした。椎橋は今年2月に女優でモデルの織田梨沙さんと結婚したことを公表。織田さんも同日インスタグラム(@oda_Lisa)を更新し、「先月、第一子となる男の子を出産しました‼︎母子ともに健康です。これか