ファジアーノ岡山は26日、大分トリニータからGK濱田太郎(25)が完全移籍加入することを発表した。濱田は今季のJ2で29試合に出場した。大分を通じて「今回の移籍に伴い、自分の決断を受け入れてくださり、背中を押してくれたチーム関係者の皆様、本当にありがとうございました。レンタルを含め大分で過ごした4年間は、自分にとってかけがえのない時間となりました。4年間ありがとうございました」とコメントしている。岡山を通