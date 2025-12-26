横浜F・マリノスは26日、GK田川知樹(23)が北海道コンサドーレ札幌へ期限付き移籍することを発表した。期間は2026年6月30日までで、横浜FMと対戦する公式戦には出場できない。また、同日には今季限りで契約満了となったFW村上悠緋(25)がカマタマーレ讃岐へ完全移籍加入することも決定した。田川は2023年からカターレ富山へ育成型期限付き移籍し、今季はJ2で35試合に出場した。富山を通じて「カターレ富山で過ごした3年間は、僕