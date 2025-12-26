清水エスパルスは26日、ヴァンフォーレ甲府からGK石川慧(33)が完全移籍加入することを発表した。石川は今季ガンバ大阪から甲府へ移籍し、リーグ戦で2試合に出場した。反町康治GMは「チームの守護神として勝利に大きく貢献してくれることと期待しています。また、メンタル面に関しても若手の模範となる人材であり、1つしかないGKのポジション争いに加わることで、GK陣全体が日々成長していく姿を楽しみにしています」と期待を示