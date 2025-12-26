株式会社焦点工房は12月26日（金）、Thypoch（タイポック）のシネマレンズ「Simera-C シリーズ」を発売した。対応マウントはソニーEとライカM。焦点距離21mm/28mm/35mm/50mm/75mm/の5モデルをラインアップ。希望小売価格は16万1,000円からで、5本セットも用意する。 35mmフルサイズセンサーに対応するMFシネマレンズ。クラシックレンズの設計思想に最先端の光学設計を融合したことで、高い解像性能と小型・