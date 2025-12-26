富士フイルムは、現在開催中の「X half ウィンターキャンペーン」について期間を延長すると発表。購入対象期間の最終日を2026年2月28日（土）に改めた。 レンズ一体型カメラ「X half」を購入して、所定の手続きのうえ応募すると1万5,000円のキャッシュバックが受けられるキャンペーン。当初は期間を12月31日（水）までとしていた。 ボディカラーはシルバー、チャコールシルバー