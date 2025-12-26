物理的な距離や会えない期間があると、不安になる女性は少なくありません。でも一方で、男性の中には距離があっても気持ちを安定させ、関係を丁寧に続けていくタイプもいるのです。そこで今回は、そんな距離があっても安定した関係を築ける男性の「愛情行動」をひも解きます。離れていても“繋がり”を意識してくれる本命の女性に対して男性は、会えない時間をむやみに不安視しません。それは、女性とのつながりに確信があるから。