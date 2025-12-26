【その他の画像・動画等を元記事で観る】 12月31日に放送される『第76回NHK紅白歌合戦』の曲順が決定。併せて、見どころも発表された。 ■『第76回NHK紅白歌合戦』曲順 ◎前半オープニング「放送100年 紅白スペシャルメドレー」Mrs. GREEN APPLE「夢であいましょう」King & Prince郷ひろみHANA「ひょっこりひょうたん島」アイナ・ジ・エンド今田美桜前田敦子「春一番」有吉弘行CANDY TUNEFRUITS ZI