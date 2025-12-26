Travis Japanの松田元太が、2026年1月2日放送の『家、ついて行ってイイですか？ 連発！オンリーワンな人生ドラマ 新春2時間SP』（テレビ東京系）にゲスト出演。 【画像】松田元太の和装姿／茶髪から金髪にカラーチェンジした松田元太 番組公式SNSにて、なごやかなトークの様子が公開され、金髪×和装という新鮮なビジュアルが大きな注目を集めている。 ■和装にハイトーンヘアが映える松田元太 松田は