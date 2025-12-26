■スピードスケート全日本選手権（26日、長野・エムウェーブ）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪開会式は2月6日にミラノで開催ミラノ・コルティナオリンピックの代表選考会を兼ねたスピードスケートの全日本選手権が26日、長野県のエムウェーブで開幕した。男子500mは、2022年北京冬季五輪銅メダルの森重航（25、オカモトグループ）が34秒36の大会新記録で優勝。0秒04差の2位には、日本記録保持者の新濱立也（29、高崎