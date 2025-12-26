ミャンマーでは、あさってから軍事政権が主導する総選挙の投票が始まりますが、投票を強制したり、言論を統制するなど、国民への弾圧が強まっているといいます。現地の状況を取材しました。きのう、JNNが取材に入ったのは、ミャンマーの最大都市ヤンゴン。2021年2月1日に起きた軍事クーデターの直後は、道路を埋め尽くすほどのデモ隊が軍への大規模な抗議活動を繰り広げていましたが…記者「ヤンゴン市内では、かつて軍に反発する