timeleszの菊池風磨さん（30）が、26日放送の『せっかち勉強』に出演。菊池さんのデビューの裏話やタイプロ（timelesz project）秘話が明かされます。番組は、加藤浩次さんがMCを務め、今回は「昭和世代が語り継ぎたいアイドル・平成令和世代が知ってほしいアイドル」をテーマに、“知らないと損する情報”や“知っておけばよかった知識”を紹介します。勉強リーダーとしてメイプル超合金・カズレーザーさん、ゲストとして菊池さん