ピアニストで女優の松下奈緒（40）が26日、大阪市内で来年1月5日スタートのカンテレ・フジ系ドラマ「夫に間違いありません」（月曜後10・00）の取材会を行った。失踪した夫の“遺体”を誤認し、保険金まで受け取ったことで、次々に降りかかる事件を描くヒューマンミステリー。選択を間違えたことで人生の歯車を狂わせる妻役に「すごく刺激的で楽しい」と話し、ジェットコースターのような展開に「台本を予測しながら読んでい