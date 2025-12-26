気象台は、午後4時19分に、暴風雪警報を福島市、郡山市、白河市、須賀川市、二本松市、田村市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町に発表しました。またなだれ注意報を天栄村湯本、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】