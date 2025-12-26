精華女―京都精華学園第1クオーター、攻め込む京都精華学園・坂口＝東京体育館バスケットボールの全国高校選手権第4日は26日、東京体育館で行われ、女子準々決勝で4連覇を目指す京都精華学園が精華女（福岡）を59―55で退けて準決勝に進んだ。今夏の全国高校総体覇者の桜花学園（愛知）は東海大福岡に61―55で競り勝ち、八雲学園（東京）、大阪薫英女学院とともに4強入りした。男子3回戦では前回王者の福岡大大濠が開志国際