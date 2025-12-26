隠れ資産の内訳と地域別の金額家庭に眠る「隠れ資産」は推計90兆円―。フリーマーケットアプリのメルカリが家庭で1年以上使っていない不要品を調査した結果、家計簿には表れない膨大な資産の存在が見えた。全体の3分の1を衣服や時計などのファッション関連が占め、地域別では中部地方が最も多かった。調査は10月、10〜60代の男女2400人を対象にインターネットで実施。1年以上放置している「ファッション用品」や「書籍・音楽・