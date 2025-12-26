佐賀で開催された昨年に続き、11月3日のJBCレディスクラシック（船橋）で連覇を成し遂げたアンモシエラ（牝4＝松永幹、父ブリックスアンドモルタル）が26日付でJRA競走馬登録を抹消された。今後は生まれ故郷の桑田牧場（北海道浦河町）で繁殖入りする予定。曽祖母がフェアリードールで近親にトゥザヴィクトリーやトゥザグローリー、デニムアンドルビー、リオンリオンなど重賞ウイナーが多数いる血統。通算18戦5勝、うち重賞