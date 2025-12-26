17日に77歳でなくなった脚本家内館牧子さんを悼み、俳優舘ひろし（75）がコメントを発表した。舘は内舘さんによる小説を映画化した「終わった人」（18年）に主演している。「内館さんとは小説『終わった人』の映画化などで、ご一緒させていただきました。強烈なタイトルでしたので、お受けするか迷った作品でした。内館さんも、『よくこんなタイトルの作品に出てくださいましたね』とおっしゃっていましたが、映画が完成して、『哀