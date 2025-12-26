湘南ベルマーレ（資料写真）来季Ｊ２の湘南は２６日、東京ＶからＤＦ袴田裕太郎（２９）＝１８３センチ、７７キロ＝を完全移籍で獲得したと発表した。クラブを通じ、「Ｊ１昇格の力になれるよう、日々の積み重ねを大事にし、全力を尽くす」とコメントした。静岡県出身で、明大から２０１９年に横浜ＦＣに加入。磐田、大宮などでもプレーし、今季は期限付き移籍先の熊本でリーグ戦３８試合に出場した。