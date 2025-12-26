NHKÏÂµ×ÅÄËãÍ³»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê37¡Ë¤¬Æ±¶É¤òÂà¶É¤¹¤ë¤³¤È¤¬26Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Íè½Õ¤Þ¤Ç¤Ë¼­¤á¡¢°Ê¹ß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¸«¹þ¤ß¤È¤¤¤¦¡£ÏÂµ×ÅÄ¥¢¥Ê¤ÏÅìÂçÂ´¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¤Ç¡¢11Ç¯¤ËÆþ¶É¡£½éÇ¤ÃÏ¤Ï²¬»³ÊüÁ÷¶É¤Ç¡¢14Ç¯¤«¤éÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤Ø¡£¡ÖNHK¥Ë¥å¡¼¥¹¤ª¤Ï¤è¤¦ÆüËÜ¡×¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¦¥ª¥Ã¥Á9¡×¡ÖNHK¥Ë¥å¡¼¥¹7¡×¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÎòÇ¤¤·¡¢¥¨¡¼¥¹¥¢¥Ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢19Ç¯¡¢21Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î»Ê²ñ¤âÌ³¤á¤¿¡£24Ç¯3·îËö¤Ë¡Ö