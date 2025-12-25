男性にLINEを送った後、既読になったのに返事が来ないという状態になることってあるはず。女性としてはもどかしいところですが、どうすればいいのでしょうか？そこで今回は、そんな既読スルーされた時に「やらない方がいいこと」を紹介します。執拗に返信を催促する返信が来ないと「嫌われた？」「私は本命じゃないの？」といった気持ちが募るあまり執拗に返信を催促しないようにしましょう。単純に男性は忙しくて返信できるタイミ