「もう終わりにしよう」と何度も話し合ったはずなのに、気づけば関係が続いている。不倫が長期化するカップルには、偶然ではない共通点があるんです。愛情だけでは説明できない“終われなさ”の裏には、心理的な依存や現実的な事情が複雑に絡み合っています。“今すぐ決断しなくていい”空気が関係を固定化する不倫関係では、「いずれ考えよう」「今はタイミングが悪い」と結論を先延ばしにしがち。別れを決めないまま時間が流れる