40代を超えると、「少し食べただけで体重が戻る」「痩せたはずなのに数日で増える」といった悩みが増えていくもの。代謝の低下や生活リズムの変化が重なり、“太りやすさ”が優位になりやすい時期だからです。そこで今回は、体重を安定させている人が実践している「体重キープ習慣」３つを紹介します。いずれも無理のない範囲で続けられる、小さなコツばかりなので忙しい日でも取り入れやすいはずです。朝と夜に“胃腸をリセットす