夫婦の関係を深めるために特別なことをする必要はありません。実は、毎日のほんの短い雑談こそが、ふたりの距離を心地よく近づける大切な時間になります。予定の確認や家事の話だけで終わりがちな日常に、少しの“たわいもない会話”が加わるだけで、関係全体の空気が穏やかに整っていくものです。そこで今回は、夫婦の関係をふんわりと温める“雑談の力”についてチェックしてみましょう。。雑談は「気持ちを共有する小さな窓口」