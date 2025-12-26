12月24日、広告代理業『Solarie』の代表取締役でインフルエンサーの宮崎麗果が、Instagramを更新。過去の税務申告について、過少申告を指摘されたことを謝罪した。「宮崎さんは、Instagramのフォロワー数が約50万人を誇る人気インフルエンサーです。各社の報道によると、宮崎さんは法人税など約1億5000万円を脱税したとして、東京国税庁から刑事告発されたといいます。宮崎さんが代表を務める会社は、広告代理店からの依頼でIn