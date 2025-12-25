楽しく話していたはずなのに、送ったメッセージや言葉をあとから思い返してしまう。「さっきの、重いと思われたかも」そんな不安を感じるのは、女性だけではありません。男性もまた、好意がある相手ほど、距離感を強く意識するものです。男性は「踏み込みすぎ」を強く警戒する男性は、恋愛において「相手のペースを乱していないか」を気にしやすい傾向が。特に、好意がある相手ほど、一歩踏み込みすぎて嫌われることを恐れるのです