大相撲の元横綱審議委員会（横審）委員で脚本家の内館牧子氏が１７日、都内で急性左心不全のため７７歳で死去した。内館氏は２０００年に女性で初めて横審委員に就任。２０１０年１月に退任するまで、横綱朝青龍に苦言を呈するなど厳しくも愛情を持って大相撲に対する提言を行った。日本相撲協会の八角理事長（元横綱北勝海）は協会を通じて「突然の訃報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。内館さんは、平成１２年から約１